الصين تتصدر دول العالم من حيث عدد براءات الاختراع الدولية خلال عامين

ذكرت المنظمة الدولية للملكية الفكرية ومقرها جنيف أن الصين تقترب من احتلال المركز الأول على مستوى العالم كمصدر براءات الاختراع الدولية خلال عامين متفوقة على الدولتين الأولى والثانية حاليا وهما الولايات المتحدة واليابان.

وبحسب المنظمة فإن الشركات ومعاهد الأبحاث الصينية قدمت حوالي 43 ألف طلب تسجيل براءة اختراع دولية خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 45% تقريبا عن العام السابق.

وبحسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن الصين تسجل نموا في عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع سنويا بأكثر من 10% على مدى أكثر من 10 سنوات مضت، وهذا المعدل قد يدفعها من المركز الثالث حاليا إلى المركز الأول خلال عامين إذا استمر النمو بنفس الوتيرة الحالية.

وقال فرانسيس جوري” مدير عام المنظمة الدولية للملكية الفكرية إن المخترعين الصينيين “يقطعون خطوات عظيمة نحو تعزيز تواجد أنشطتهم على الصعيد الدولي في إطار سعي الصين إلى الانتقال من مرحلة صنع في الصين إلى مرحلة ابتكر في الصين”.

في الوقت نفسه، كانت شركة “زد.تي.إي” الصينية للإلكترونية أكبر شركة قدمت طلبات تسجيل براءة اختراع دولية في العالم خلال العام الماضي، وتلتها في المركز الثاني منافستها الصينية “هواوي”.

وأعلنت المنظمة العالمية للملكية الفكرية عن قائمة طلبات براءات الاختراع المقدمة إليها في العام الماضي.

وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن أكبر عدد من طلبات براءات الاختراع القادمة إليها في العام الماضي كان من الولايات المتحدة (أكثر من 56 ألف طلب)، وبذلك تواصل الولايات المتحدة تربعها على قائمة البراءات منذ 39 عاما.

واستمرت اليابان في المركز الثاني بأكثر من 45 ألف طلب، فيما لفتت المنظمة إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع القادمة من الصين في العام الماضي (أكثر من 43 ألف طلب) حققت قفزة بارتفاع قوي بنسبة 44%، وتابعت أنه لو استمر التطور على هذه الوتيرة، فإن الصين ستتمكن من إزاحة اليابان من المركز الثاني والاقتراب من الولايات المتحدة.

وجاءت ألمانيا في المركز الرابع بـ18 ألف طلب.

وأوضحت المنظمة أن إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة إليها عبر معاهدة التعاون، ارتفع في العام الماضي بنسبة 3ر7%. وذكرت المنظمة أن عدد طلبات براءات الاختراع القادمة من الولايات المتحدة في العام الماضي بلغت نسبة 25% من إجمالي الطلبات المقدمة. وقال جاري إن الطلبات القادمة من آسيا كانت تمثل أكثر من 25% من إجمالي الطلبات قبل عشر سنوات، وتابع أن هذه النسبة وصلت في العام الماضي إلى 47%. (DPA)

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