الكشف عن عدد الأتراك الذين تقدموا بطلبات لجوء في اليونان بعد الانقلاب الفاشل

بلغ عدد طالبي اللجوء من المواطنين الأتراك في اليونان 236 شخصًا، بينهم عسكريون انقلابيون، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/ تموز الماضي.

وقالت صحيفة “كاثيميريني” اليونانية، إن 138 تركيًا قدموا طلبات لجوء لدى السلطات اليونانية ما بين 15 يوليو/ تموز، وديسمبر/ كانون الأول 2016.

وارتفع هذا الرقم إلى 236 شخصًا، مع تقديم 98 تركيًا طلبات لجوء لدى اليونان في الشهرين الأولين من العام الحالي (2017).

ولفتت الصحيفة إلى احتمال ارتفاع أعداد الأتراك المتقدمين لطلبات اللجوء إلى أكثر من 236، نظرًا لاحتمال وجود أتراك آخرين سلّموا أنفسهم للشرطة ولكن لم تكتمل أوراق طلبات لجوئهم بعد.

وبلغ عدد الأتراك المقدمين لطلبات لجوء في اليونان بالنصف الأول من 2016، أي قبل محاولة الانقلاب الفاشلة، 51 شخصًا.

كما أن 43 تركيًا قدّموا طلبات لجوء في اليونان عام 2015، و41 في 2014، و17 في 2013، بحسب الصحيفة ذاتها. (ANADOLU)

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