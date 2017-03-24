باحث بجامعة نورمبرغ للتكنولوجيا في ألمانيا : معظم الناس ليس لديهم فكرة عما يجعلهم سعداء

قال الباحث الألماني المعني بشؤون السعادة في جامعة نورمبرج للتكنولوجيا ،كارلهاين روكريجل، إن معظم الناس ليس لديهم فكرة عما يجعلهم سعداء، رغم أنهم يتوقون للرخاء.

وأشار الباحث إلى أن الكثير من الأشخاص لا يعلمون “ما الذي يشكل الرفاهية أو من أين يتعين أن يبدأوا لتحقيق ذلك. لا أحد يفيد أحد بذلك”.

وقال روكريجل إنه في المدرسة ، يطلب من التلاميذ ” المذاكرة ، ثم المذاكرة لاكتساب السمات الأساسية للنملة ” ومن المعروف أن النمل يتسم بالنظام والتفاني والتضحية.

ولكن لا يتعلم أحد ما هو حقا مهم في الحياة :”ما الذي ينبغي أن أفعله ليجعلني أشعر بالسعادة؟ لا أحد يعلم المرء كيفية الوصول إلى الإبداع والحيوية”.

ويعتقد روكريجل إن وجود دورات تدريبية تتعلق بالسعادة حاليا هو شيء رائع.

وقال :”في نيوزيلندا ، راجعت بعض المدارس مناهجها الدراسية بناء على ما توصل إليه مؤخرا البحث العلمي حول السعادة”.

ووفقا لروكريجل فإن الأمر بمنتهى البساطة هو أن المرء يكون سعيدا إذا توفرت له في كثير من الأحيان مشاعر سعيدة وكان راضيا عن حياته بشكل عام.

ويقول إن عوامل السعادة تشمل العلاقات الاجتماعية المرضية والصحة والتعهدات التطوعية. وأضاف :”الشيء الأقل إسهاما هو استماتة الناس من أجل المال والجمال والشهرة”. (DPA)

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