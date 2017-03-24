برشلونة يسعى لضم إيسكو في صفقة انتقال حر

ذكر تقرير يوم الأربعاء أن برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم يسعى للتعاقد مع إيسكو لاعب ريال مدريد لمدة خمس سنوات في صفقة انتقال حر على أن يمنحه مكافأة 20 مليون يورو حال انضمامه للفريق الكتالوني.

وذكرت صحيفة آس الاسبانية عبر موقعها على الإنترنت أن برشلونة يريد التعاقد مع لاعب وسط ريال صيف العام المقبل إذ أن عقده مع ريال سينتهي في 2018 دون أن يكون مضطرا لدفع مبالغ طائلة لخزينة غريمه الأزلي.

وأضافت أن إيسكو سيحصل على مكافأة تعاقد قدرها 20 مليون يورو لدى انضمامه إلى النادي سيتم توزيعها على خمسة مواسم وهي مدة العقد الذي سيعرضه الفريق الكتالوني.

وانضم إيسكو للريال مقابل حوالي 30 مليون يورو في يوليو 2013، وأحرز لقب دوري أبطال أوروبا مرتين إضافة إلى لقب كأس الملك. (REUTERS)

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