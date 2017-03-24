بعد استخراج 915 عملة معدنية من بطنها .. السلحفاة ” الحصالة ” تدخل في غيبوبة

دخلت سلحفاة بحرية تبلغ من العمر 25 عاما في غيبوبة بتايلاند بعد عملية استخراج 915 عملة معدنية من معدتها في وقت سابق هذا الشهر.

ووجدت السلحفاة البحرية الخضراء التي تحمل اسم أومسين أو “الحصالة” باللغة التايلاندية صعوبة في السباحة بشكل طبيعي بعد أن بلعت ما يعادل خمسة كيلوجرامات من العملات التي كانت تلقى في بركتها طلبا للحظ السعيد.

وخضعت السلحفاة لعملية استغرقت سبع ساعات في وقت سابق هذا الشهر لكن المخاوف تزايدت بين التايلانديين بعد نقلها إلى غرفة الرعاية المركزة مساء الأحد.

وقال أحد الأطباء البيطريين الذين يعتنون بأومسين لرويترز “إنها في غيبوبة وتتنفس ببطء شديد… هناك فرصة في النجاة إذا استطاعت الصمود خلال الليل.” (REUTERS)

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