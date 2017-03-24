” تعطيهم شعوراً بالأمان ” .. هولندا : توصيات بإعطاء الأطفال اللاجئين دروساً بلغتهم الأم

أوصت وزارة التعليم الهولندية بضرورة تعليم الأطفال اللاجئين لغتهم الأم إلى جانب اللغة الهولندية، في المدارس الابتدائية.

وسائل إعلام هولندية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه في السنوات العشرين الماضي، كان الخبراء يعتقدون أن إعطاء اللاجئين دروساً بلغتهم الأم، إلى جانب اللغة الهولندية، سيؤدي لإبطاء عملية الاندماج.

وقالت الخبيرة اللغوية “مايكا هاير”، إنه تم الإثبات بأن من الأفضل شمل اللغة الأم بالتعليم، على عكس ما كان يعتقد سابقاً، وأضافت: “لغة الأطفال اللاجئين الأم التي عرفوها بشكل طبيعي، تعطيهم شعوراً بالأمان .. الأطفال لديهم لغتهم الأم بطبيعة الحال، وإن كنا نرغب بمساعدتهم على التطور، فعلينا البناء على هذا الأساس”.

وقالت أيضاً إن دمج تعليم اللغة الأم لا يكون بالضرورة على حساب الدروس باللغة الهولندية، فـ “لاداعي لوقوف لغة بوجه أخرى، من الممكن أن تدعم اللغتين بعضهما”.

وأضافت أن “هناك حل ممكن بأن يكون هناك مدرسون يتحدثون عدة لغات كما حصل في السويد”.

عكس السير