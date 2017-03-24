تقرير : أكثر من نصف مليار شخص حول العالم بلا مياه نظيفة

ذكر تقرير جديد لمؤسسة “ووتر إيد” الخيرية أن عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم لا تتوفر لديهم مياه نظيفة، ويعيش الأغلبية العظمى من هؤلاء ، وهم أكثر من نصف مليار شخص، في مناطق ريفية.

وأوضح التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للمياه أن “663 ملايين شخص حول العالم اليوم ما زالوا بدون مياه نظيفة والأغلبية العظمى منهم (522 مليونا) يعيشون في مناطق ريفية”.

وقال التقرير إن بابوا غينيا الجديدة وموزمبيق ومدغشقر من بين الدول الأكثر سوءا في هذا الصدد وهي أيضا من بين الـ 20% من الدول حول العالم الأكثر عرضة لتغير المناخ وأقل استعدادا للتأقلم.

وهناك 67% من سكان المناطق الريفية في بابوا غينيا الجديدة يعيشون بدون الحصول على مياه صالحة للشرب، ويعني هذا أن 4.4 ملايين شخص من إجمالي 7.2 ملايين شخص ليس لديهم فرصة للحصول على مياه نظيفة في البلاد.

وفي مدغشقر هناك 10.2 ملايين شخص بالمناطق الريفية من إجمالي عدد السكان البالغ 22 مليونا، يكافحون من أجل إيجاد مياه نظيفة للشرب، وفي موزمبيق، هناك 11.5 مليون شخص، من إجمالي 22.9 مليون، لا يحصلون على المياه النظيفة.

وأوضح التقرير أن أنجولا هي الدولة التي بها أكبر نسبة من سكان الريف الذين لا يحصلون على مياه نظيفة، حيث وصلت إلى 71% ، ويصل عدد سكان ذلك البلد صاحب أكبر خامس اقتصاد في أفريقيا، إلى 22.8 مليون شخص، ويعيش 12.7 مليون شخص في مناطق ريفية. (DPA)

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