تقرير : نصف سكان قطر يعانون من ارتفاع معدل السمنة

أصدر مركز قطر بيوبنك لدعم البحوث الطبية الأساسية، إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الثلاثاء، تقريره السنوي لعام 2016، الذي يستعرض الوضع الصحي لأكثر من خمسة آلاف مشارك في برنامج ” قطر جينوم” من القطريين والمقيمين الذين أمضوا أكثر من 15 عامًا في دولة قطر.

وقالت الدكتورة نهلة عفيفي، مدير إدارة العلوم والتعليم ومدير مركز قطر بيوبنك بالإنابة التي قدمت نتائج التقرير، أن نتائج التقرير مقلقة حول صحة المواطنين القطريين والمقيمين، إذ يعاني أكثر من 70% في المئة منهم من الوزن المفرط أو السمنة، بينما يعاني 48% من الرجال القطريين والمقيمين من السمنة.

ويشير التقرير الى أن 83% من الرجال في قطر لا يمارسون أي نشاط رياضي، وأن 41% منهم لا يمارسون أنشطة اللياقة البدنية.

وقد شُخصت إصابة نحو 16% من زوار قطر بيوبنك بداء السكري، و86% بنقص فيتامين (د).

ويشير التقرير أيضًا إلى أن أكثر من 45% ممن شملهم التقرير يتناولون الوجبات السريعة لأكثر من ثلاث مرات في الأسبوع الواحد.

وتُظهر عينة قطر بيوبنك الجماعية تدني نسبة المدخنين، حيث ذكر 39% من الرجال و4% من النساء بأنهم دخنوا في السابق.

ويعدد التقرير أنواع السرطان الأكثر شيوعًا بين عينات قطر بيوبنك، وهي سرطان الثدي، وعنق الرحم، والغدة الدرقية لدى النساء، والبروستاتا والمثانة لدى الرجال.

وقد اطلقت دولة قطر خدمة ” قطر بيوبنك ” عام 2012 بهدف تعزيز البحوث الطبية الأساسية التي سيكون لها الفضل في تحسين عمليات التشخيص والحصول على أفضل النتائج من أجل تعزيز صحة سكان دولة قطر. (DPA)

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