حماة : تقدم متسارع للفصائل على حساب ميليشيات النظام .. و الإعلان عن معركة ثانية متزامنة ( فيديو | محدث أولاً بأول )

↓ فصائل أحرار الشام و فيلق الشام و جيش النصر وآخرون يعلنون بدء “معركة صدى الشام” في ريف حماة الغربي بالتزامن مع المعارك الدائرة (وقل اعملوا) في ريفها الشمالي

↓ بدء هجوم الفصائل على حاجز المغير الاستراتيجي غرب مدينة حماة

↓ ناشطون : إستهداف ميليشيات النام في بلدة قمحانة بسيارة مفخخة

↓ حماة : الطيران الحربي الروسي يساند ميليشيات النظام في محاولة لإيقاف تقدم الفصائل

↓ ناشطون : الفصائل تسيطر على قرية الصخر في ريف حماة بعد معارك مع ميليشيات النظام

↓ ناشطون : المعارك تنتقل إلى داخل بلدة قمحانة الاستراتيجية

↓ وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر لم تسمها : “مقاتلو المعارضة هاجموا بثلاث عربات مفخخة قرية كوكب ودخلوها دون أي مقاومة إثر انسحاب القوات الحكومية منها”

↓ وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر لم تسمها : سيطرة المعارضة على قريتي الزغبة وشيزر وحاجز أبو عبيدة الاستراتيجي قرب مدينة محردة لتصبح المدينة محاصرة من ثلاث جهات

↓ الوكالة نقلاً عن ميليشيات النظام : “وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تمكنت من احتواء الهجوم الواسع الذي نفذته أعداد كبيرة من جبهة النصرة والعصابات التابعة لها في ريف حماه الشمالي”

↓ الوكالة نقلاً عن ميليشيات النظام : “الوحدات العاملة في ريف حماة الشمالي تعزز خطوط الصد التي أقامتها على اتجاهات الخرق وتخوض اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة التي تسللت إلى بعض البلدات والنقاط العسكرية في المنطقة”.

↓ جيش العزة : تدمير دبابة من طراز T 72 بصاروخ تاو إثر محاولة تقدم فاشلة على قرية معرزاف

عكس السير