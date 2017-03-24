حماة : تقدم متسارع للفصائل على حساب ميليشيات النظام .. و الإعلان عن معركة ثانية متزامنة ( فيديو | محدث أولاً بأول )

↓ فصائل أحرار الشام و فيلق الشام و جيش النصر وآخرون يعلنون بدء “معركة صدى الشام” في ريف حماة الغربي بالتزامن مع المعارك الدائرة (وقل اعملوا) في ريفها الشمالي
↓ بدء هجوم الفصائل على حاجز المغير الاستراتيجي غرب مدينة حماة
↓ ناشطون : إستهداف ميليشيات النام في بلدة قمحانة بسيارة مفخخة
↓ حماة : الطيران الحربي الروسي يساند ميليشيات النظام في محاولة لإيقاف تقدم الفصائل
↓ ناشطون : الفصائل تسيطر على قرية الصخر في ريف حماة بعد معارك مع ميليشيات النظام
↓ ناشطون : المعارك تنتقل إلى داخل بلدة قمحانة الاستراتيجية
↓ وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر لم تسمها : “مقاتلو المعارضة هاجموا بثلاث عربات مفخخة قرية كوكب ودخلوها دون أي مقاومة إثر انسحاب القوات الحكومية منها”
↓ وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر لم تسمها : سيطرة المعارضة على قريتي الزغبة وشيزر وحاجز أبو عبيدة الاستراتيجي قرب مدينة محردة لتصبح المدينة محاصرة من ثلاث جهات
↓ الوكالة نقلاً عن ميليشيات النظام : “وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تمكنت من احتواء الهجوم الواسع الذي نفذته أعداد كبيرة من جبهة النصرة والعصابات التابعة لها في ريف حماه الشمالي”
↓ الوكالة نقلاً عن ميليشيات النظام : “الوحدات العاملة في ريف حماة الشمالي تعزز خطوط الصد التي أقامتها على اتجاهات الخرق وتخوض اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة التي تسللت إلى بعض البلدات والنقاط العسكرية في المنطقة”.
↓ جيش العزة : تدمير دبابة من طراز T 72 بصاروخ تاو إثر محاولة تقدم فاشلة على قرية معرزاف
لا نملك لكم الا الدعاء بالنصر لتتحرر سوريا من الحكم الفاسد المستبد والمستعمر الروسي والايراني مع كل اذنابه الطائفية القاتلة المتعشطة للدماء
النظام يباد بصمت
النصر في النهاية
سيكون لصالح المجموعات المسلحة!
بس بيناتنا الحكي
ماتقولوا لجماعتي