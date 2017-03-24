خطأ طبي يودي بحياة فتاة عادت من رومانيا لـ دمشق للقيام بعمل جراحي !

قالت وسائل إعلام موالية، إن شابة توفيت في دمشق، إثر خطأ طبي خلال عملية جراحية عادت من رومانيا لتقوم بها في بلدها سوريا.

وأفادت المصادر الموالية بأن “مايا زيدان” المقيمة في رومانيا ووالدها طبيبان، دفعت حياتها ثمناً للدعايات الترويجية التي جذبتها إلى قدرها في دمشق.

وتواصلت مايا وهي في رومانيا مع الطبيب “أنطون حلاق”، وهو طبيب تنظير في دمشق، وقامت بالسؤال عن إجراءات عملية تحويل مسار المعدة التي أرادت إجراءها في دمشق، فقام الطبيب بطمأنتها بالقول إن العملية سهلة وستستغرق عدة ساعات فقط وبعدها ستذهب إلى المنزل مباشرة.

واقتنعت الشابة بكلام الطبيب، وسافرت إلى دمشق، وقررت الخضوع للعملية على يد الطبيب في مشفى العباسيين، ثم سارت الأمور على غير المتوقع، ولم تخرج من المشفى إلا بعد خمسة أيام.

وعانت الفتاة من آلام في المعدة، فأعادها الطبيب للمشفى، وأجرى لها عملية ثانية تبين من خلالها إصابتها بانسداد معوي، ثم ثالثة تبين من خلالها، بحسب الإعلام الموالي، إصابتها بالتهاب في الرئتين، الأمر الذي أدى إلى وافتها يوم الأحد (12/3).

ونقل عن والد الفتاة الضحية قوله إنه سيعمل جاهداً على تحويل الطبيب الذي أجرى العملية لابنته إلى القضاء لأنه عار على أطباء سوريا.

كما نقل عن نقيب أطباء سوريا “عبد القادر حسن” قوله تعليقاً على الحادثة، إن “نقابة الأطباء تستقبل الشكاوي من قبل المرضى بحق الأطباء الذين ارتكبوا أخطاء طبية معهم، ويتم تشكيل لجنة قضائية لمتابعة الشكوى”.

عكس السير