دراسة : مستخدمو لعبة ” بوكيمون غو ” يسيرون 2000 خطوة إضافية يومياً

أظهرت دراسة طبية، سببا جديدا لممارسة لعبة الكمبيوتر الجديدة “بوكيمون جو” حتى لو لم يكن السبب مرتبطا بجيل جديد من هذه اللعبة.

وبحسب الدراسة التي تم تقديمها إلى جمعية القلب الأمريكية فإن ممارسة لعبة “بوكيمون جو” بصورة نشطة هي مسألة مفيدة للصحة. وكشفت الدراسة التي شملت 167 لاعبا أن الشخص يقطع في اليوم ما متوسطة حوالي 2000 خطوة إضافية نتيجة ممارسة هذه اللعبة التي تنتجها شركة “نيانتك” للبرمجيات.

وهذا المجهود البدني يعني تقليل خطر الإصابة بالأزمة القلبية أو الجلطة بنسبة 8% بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون خطر الإصابة بمثل هذه الأمراض.

في الوقت نفسه فإن الأشخاص الأقل بذلا للمجهود البدني في حياتهم العادية، سيستفيدون أكثر عندما يمارسون لعبة “بوكيمون جو” حيث سيقطع هؤلاء الأشخاص حوالي 3000 خطوة إضافية يوميا.

وأشارت الدراسة إلى أن احتمال تحقيق مستخدمي لعبة “بوكيمون” الذين شملهم البحث، للهدف الذي توصي به هيئة الصحة الوطنية الأمريكية وهو السير لمسافة 10 آلاف خطوة يوميا، حيث أظهرت الدراسة أنهم قطعوا أكثر من 10 آلاف خطوة في حوالي 28% من الأيام بعد بدء استخدام اللعبة مقابل 15% فقط قبل ذلك.

وأشار موقع “سي نت دوت كوم” المعني بموضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه الدراسة تؤيد نتائج دراسة مماثلة أجريت العام الماضي، والتي أجريت بعد 3 شهور فقط من طرح اللعبة، حيث اظهرت أن مستخدمي هذه اللعبة في الولايات المتحدة يسيرون حوالي 1400 خطوة إضافية يوميا. (DPA)

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