شرطة آلية في دبي اعتباراً من أيار المقبل

أصبح الروبوت حقيقة يمكن أن نشاهدها على أرض الواقع بعدما كان جزءاً من الخيال العلمي، وسرعان ما سيتحول ذلك في شرطة دبي، بعدما كشفت أخيراً عن تشغيل شرطة آلية في أيار (مايو) المقبل.

ولفتت إلى أنه في حلول أيار سيتوافر لديها أول ضابط شرطة آلي يعمل في دورية في الإمارات وقادر على المصافحة وإلقاء التحية، وسيتمكن الناس من إبلاغ الشرطي الآلي المتعدد اللغة بالجرائم باستخدام شاشة تعمل باللمس على صدره، إضافة إلى دفع الغرامات المرورية وتقديم الأوراق اللازمة، وفق ما ذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية.

وتنوي شرطة دبي التي كشفت النقاب عن النموذج الأول في معرض تكنولوجيا المعلومات في الخليج العام الماضي، أن تكون 25 في المئة من قوتها روبوتات، وقال العميد خالد ناصر المرزوقي: “نحن نتطلع إلى جعل كل شيء ذكياً في شرطة دبي. في حلول العام 2030، سيكون لدينا أول مركز للشرطة الذكية التي لن تتطلب موظفين بشريين”.

وذكرت أنها تنوي تطوير نظام أمني جديد قادر على معالجة الجرائم المستقبلية، وأنه في حلول العام 2025 ستكون دبي واحدة من أفضل خمس مدن في العالم على مستوى الأمن.

وأعلنت أيضاً أنه في حلول 2030، سيتم استخدام الطاقة الذاتية في بناء مباني الشرطة بنسبة 50 في المئة، مؤكدة أنه لن تكون هناك جرائم غامضة أو غير معروفة في دبي، إضافة إلى أنه سيتوافر لديها أكبر بنك بيانات للحمض النووي في البلاد. (alhayat)

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