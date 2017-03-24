عام مر على اتفاقية اللاجئين بين تركيا و الاتحاد الاوربي .. و تراجع كبير لأعداد الواصلين

في مثل هذا الشهر، من العام الماضي، بدأ تطبيق اتفاية إعادة اللاجئين، بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ومنذ الإعلان عن الاتفاق، تراجع عدد الواصلين بشكل كبير.

شبكة “آر تي إل” الهولندية التلفزيونية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن شهر تشرين الأول من عام 2015، كان يصل فيه 10 آلاف لاجئ على متن القوارب إلى الجزر اليونانية يومياً.

وفي عام 2016 انخفض العدد بشكل كبير، ولا يعتمد تراجع الأعداد على الاتفاق التركي الأوروبي فقط، بل أيضاً على إغلاق هنغاريا لحدودها أيضاً.

ويوجد في اليونان حالياً حوالي 62 ألف لاجئ يعيشون في مخيمات تفتقد لأدنى المقومات، وينتظرون مصيرهم المجهول حتى الآن.

ومنذ الإعلان عن الاتفاق التركي الأوروبي، وصولاً لتاريخ 16/3/2017، فقد قدم إلى أوروبا -بموجب الاتفاق- 4195 لاجئاً، منهم 841 إلى هولندا، فيما تمت إعادة 916 لاجئاً (الجزائر – المغرب – باكستان) من اليونان إلى تركيا.

وكان الاتحاد الأوروبي وعد تركيا بمنحها مبلغ 3 مليارات يورو، كجزء من الاتفاق، إلا أنه لم يرسل إلا جزءاً من هذه المبلغ فقط، بحسب الشبكة.

عكس السير