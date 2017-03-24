غرق 11 لاجئاً قبالة السواحل التركية خلال محاولتهم الوصول إلى اليونان

لقي 11 مهاجراً مصرعهم، عقب غرق قارب مطاطي كانوا على متنه، خلال توجههم نحو الجزر اليونانية بطريقة غير شرعية قبالة سواحل قضاء “قوش آداسي” بولاية آيدن غربي تركيا.

وقال بيان صادر عن قيادة خفر السواحل التركية، اليوم الجمعة، إنهم تلقوا بلاغاً حول غرق قارب قبالة سواحل قضاء “قوش آداسي”، حيث توجهت مروحيتان، وثلاثة قوارب لخفر السواحل إلى مكان الحادث.

وأوضح البيان أن جهود البحث والإنقاذ أسفرت عن انتشال جثامين 11 مهاجراً غرقوا في مياه البحر، وتم إنقاذ ثمانية آخرين.

وأضاف أن فرق خفر السواحل تواصل أعمال البحث والإنقاذ حتى ظهر اليوم، للعثور على ثلاثة أشخاص مفقودين، بعد تلقيها معلومات بوجود 22 شخصاً كانوا على متن القارب أثناء غرقه. (ANADOLU)

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