غوغل تتيح للمستخدمين تحديد مواقعهم على تطبيقها للخرائط

أعلنت شركة “غوغل” تحديث تطبيقها الشهير للخرائط بما يسمح للمستخدمين بتحديد مواقعهم لأشخاص آخرين، بهدف زيادة التفاعل ضمن منتج تتزايد أهميته الاستراتيجية لدى الشركة.

وسيتمكن المستخدمون الأسبوع المقبل من تحديد مواقعهم في اللحظة نفسها على أجهزة تعمل بنظامي التشغيل أندرويد التابع لـ “غوغل” و “آي أو إس” التابع لـ “آبل”.

وأكد محرك البحث العملاق أن هذه الخاصية هي جزء من أدوات جديدة تستهدف زيادة فاعلية تطبيق خرائط غوغل، الذي يقول محللون أنه مهم لطموحات الشركة في التجارة والنقل.

وقالت مديرة خرائط غوغل، جين فيتزباتريك: “إن خاصية نشر المواقع تهدف لمساعدة الناس في العثور على بعضهم بعضاً في الأماكن المزدحمة مثل الحفلات والمؤتمرات”. (REUTERS)

عكس السير