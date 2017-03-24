فتى يعثر على ” ماسة ” في منتزه أمريكي !

عثر فتى في الرابعة عشرة من العمر في ولاية أركنساس الأمريكية خلال نزهة أسرية على ألماسة تزن 4.44 قراريط بأحد المتنزهات العامة.

وقالت الشركة التي تدير المتنزه إن الفتى ظل يبحث نصف ساعة عندما رأى ألماسة يوم السبت الماضي في “متنزه فوهة ألماس الحكومي” بالولاية الأمريكية.

وقال والد الفتى المحظوظ “كانت ألماسة قاتمة لدرجة أننا لم نكن واثقين من أنها ألماسة”، وقال خبير في المعادن الكريمة “إنها كنز غير تقليدي”.

وقال الفتى إنه سيحتفظ بالماسة كتذكار، مشيراً إلى أن قيمتها المالية لم تحدد بعد، لكنها يمكن أن تصل إلى عدة آلاف من الدولارات.

وتعتبر هذه الألماسة سابع أكبر ألماسة يعثر عليها منذ تأسيس المتنزه عام 1972. (DPA)

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