” فيسبوك ” يعتزم بث إعلانات الفيديو عبر الأجهزة المحمولة

كشف بوب جروترز مدير إدارة الإعلام الرقمي في شركة موقع التواصل الاجتماعي الأشهر “فيسبوك” عن اعتزام الشركة إطلاق إعلانات الفيديو عبر الأجهزة المحمولة، وهي أكبر مبادرة إعلانية للشركة على مدى تاريخها الممتد 13 عاما.

وتستهدف الحملة الإعلانية لشركة “فيسبوك” تعليم وتشجيع المسوقين على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال إعلانات الفيديو للأجهزة المحمولة، مع تحويل تفكير صناعة الإعلان بشكل عام إلى إنتاج إعلانات خصيصا لمنصاتها الخاصة بمستخدمي الهواتف الذكية.

ونقل موقع “أد ويك” المتخصص في موضوعات الإعلانات والدعاية عن “جروترز” القول إن الإعلانات على موقع فيسبوك “ستكون عبر الإنترنت وستكون مطبوعة وستكون على الطرق، وسنستخدم منصاتنا، التي نعتقد أنها ستكون فعالة في التواصل بين الشركات وبعضها البعض”. (DPA)

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