قيمتهما أكثر من 100 مليون يورو .. عرض لوحتين لفان جوخ بعد 14 عاماً على سرقتهما

كشف متحف في أمستردام عن لوحتين ثمينتين بثمن للفنان فنسنت فان جوخ بالكاد تضررتا بعد 14 عاماً من سرقتهما على يد إحدى عصابات المافيا الإجرامية.

اللوحة الأولى تعود لعام 1882م، وهي بعنوان “منظر البحر في شتيفينينجن” والأخرى تعود لعام 1884م، وتحمل عنوان “الكنيسة الإصلاحية في نوينن”.

وقال أكسل روجيه مدير متحف فان جوخ “اللوحتان تعودان لفترة مبكرة من حياة فان جوخ، لذا ليستا بالضرورة من أكثر الأعمال البارزة له لكن لهما أهمية خاصة”.

وقدر محققون قيمة كل عمل بنحو 50 مليون يورو “53.97 مليون دولار”، واستردتهما الشرطة الإيطالية قبل نحو 6 أشهر.

ونجح المحققون الإيطاليون في انتزاع اللوحتين من قلب عصابات المافيا في سبتمبر الماضي، وعثرت عليهما خلف حائط زائف في فيلا قال مدعون إنها تعود لرافاييل إمبريال المتهم بإدارة شبكة دولية لتهريب الكوكايين، وللوحة منظر البحر منزلة خاصة للمتحف إذ أنها العمل الوحيد للفنان الهولندي خلال الفترة التي عاشها في لاهاي حيث كان يدرس.

ولحق ضرر طفيف باللوحة عندما انتُزعت من إطارها لتفقد قطعة من الورقة الداعمة، لكن يظل الأمر بمثابة مُعجزة أنه لم تلحق أضرار أخرى باللوحتين خلال 14 عاماً من سرقتها. (REUTERS)

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