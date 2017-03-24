كولينا : يجب التعامل مع العنف ضد الحكام

ندد رئيس لجنة الحكام التابعة لـ “الاتحاد الدولي لكرة القدم” (فيفا) والمسؤول في “لجنة حكام الاتحاد الأوروبي” للعبة (يويفا)، الإيطالي بييرلويجي كولينا، بالعنف اللفظي والبدني الذي يتعرض له الحكام، مبرزاً أهمية اتخاذ إجراءات ضد هذه “المشكلة العالمية”.

وقال كولينا: “للأسف أنا أرى أن هذا الأمر يحدث في مختلف دول العالم. إنها مشكلة عالمية ونحتاج لأن نأخذها في الحسبان ونتصدى لها في أقرب وقت ممكن”.

وطالب كولينا باحترام الحكام الذين وصفهم بـ”أبطال مجهولين” يديرون مباريات نهاية كل أسبوع، ويعانون من عنف لفظي وبدني أيضاً.

وفي تصريحات لمحطة “سكاي سبورتس”، حذّر كولينا من إمكانية أن تفقد كرة القدم العديد من الحكام في ظل ما يحدث، إذا لم يتم البحث عن حلول سريعة لهذه المشكلة.

وأقرّ بأن الأمر “لن يكون سهلاً، ولكن يجب فعل شيء ما. كرة قدم النخبة يجب أن تقدم رسالة جيدة لمشجعي كرة القدم”.

ومن المقرر أن يشارك كولينا غداً في ختام منتدى “Football Talks” المقام في مدينة إستوريل البرتغالية. (EFE)

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