لافروف يعتبر أن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا ” واقعية “

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس، ان مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية مارين لوبن ليست “شعبوية” بل “واقعية” و “مناهضة للعولمة”، في تصريحات نفلتها وكالة انترفاكس.

وصرح لافروف امام الاكاديمية العسكرية لقيادة اركان الجيش الروسي، “لا اعتبر (الرئيس الامريكي) دونالد ترامب او (زعيمة الجبهة الوطنية في فرنسا) مارين لوبن شخصيتين هامشيتين لانهما انخرطا بالكامل في عمل الدولتين الامريكية والفرنسي”.

وتابع “لا اعتبرهما شعبويين، فكلمة شعبوي تنطوي على معنى سلبي. لكنني اعتبرهما واقعيين او مناهضين للعولمة”.

وتتهم روسيا بالترويج لمرشحين مناهضين لاوروبا خصوصاً الشعبويين منهم في استحقاقات القارة العجوز، كما ناسبها تصويت بريطانيا لصالح الانفصال عن الاتحاد الاوروبي ووصول دونالد ترامب الى الرئاسية الامريكية.

وزارت لوبن روسيا عدة مرات وواكبتها تغطية اعلامية مؤيدة من الاعلام الرسمي الروسي.

وهي من السياسيين الاوروبيين الداعين الى التقارب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذين أيدوا ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الاوكرانية في 2015.

تعليقا على الاتهامات بسعي روسيا الى التاثير على الانتخابات المقبلة في 2017 في فرنسا والمانيا اعرب لافروف عن “الدهشة الكبرى لقراءة مقالات (بهذا المعنى) منشورة في بلدان الاتحاد الاوروبي”.

وأوضح وزير الخارجية الروسي ان “هذه المقالات والتقارير مختلقة بالكامل، والاهم من ذلك، انها غبية وفظة الصياغة”. (AFP)

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