مبتكروه قالوا إنه سيساعد اللاجئين بشكل كبير .. جهاز ترجمة جديد لثمانين لغة ( فيديو )

ستتوفر أداة الترجمة “ترافيس – Travis” التي تم ابتكارها في هولندا، ابتداء من اليوم، للبيع بسعر 99 دولاراً.

وعملت الشركة المصنعة مع منظمة (open Learning Exchange) الأمريكية التي تقوم بتأمين برامج تعليمية لسكان البلدان النامية.

صحيفة “تيلخراف” الهولندية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه من الممكن التبرع بثمن جهاز لمنحه للاجئ بهدف مساعدته على تعلم لغة البلد الذي لجأ إليه بشكل أسرع.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة، إن العديد من اللاجئين يواجهون صعوبات بسبب اللغة، ونؤمن بأن الأداة الجديدة ستسهم في تذليل الصعوبات، وستمنح اللاجئين نظرة أفضل للمستقبل.

وأضاف أنه سيكون باستطاعة اللاجئين بدء انطلاقة جديدة مع محيطهم، وتعلم اللغة وإنشاء محادثات مع الناس دون الحاجة للاتقان الكامل.

ويدعم الجهاز 80 لغة، وهو مزود بشريحة للاتصال بالانترنت (20 لغة بدون إنترنت).

عكس السير