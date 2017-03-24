مرشحة اليمين المتطرف الرئاسية في فرنسا : لا مبرر لمعاداة روسيا

أكدت المرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان، الجمعة، أن العلاقات الروسية الفرنسية تطورت دائماً بشكل ودي، ولا توجد اليوم أسباب واقعية لتدهورها.

جاءت تصريحات زعيمة حزب “الجبهة الوطنية” خلال لقائها مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس الدوما الروسي في موسكو،بحسب وكالة سبوتنيك.

وقالت لوبان “كنا نعتبر دائما في حزبنا أنه لا بد لروسيا وفرنسا من دعم وتطوير العلاقات التي تربط بين بلدينا منذ زمن بعيد. وليس من الممكن تبرير، بأي حجة، المعاملة المعادية تجاه روسيا التي توجد حالياً”.

يذكر أن زعيمة حزب “الجبهة الوطنية” تقوم بزيارة إلى روسيا بدعوة من لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس الدوما الروسي.

يشار إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت حصول ماكرون والمرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان على أصوات متقاربة في الجولة الأولى من التصويت في 23نيسان/ أبريل المقبل، إلا أنها أشارت إلى أن ماكرون سيفوز عليها بفارق كبير في انتخابات الإعادة الحاسمة يوم السابع من أيار/ مايو.

وكان مرشح المحافظين فرانسوا فيون، صاحب الأفضلية للفوز في السباق الانتخابي حتى كانون ثان / يناير الماضي، عندما ظهرت مزاعم بأن زوجته قد تقاضت راتبا لسنوات لعملها في وظيفة وهمية كمساعدة برلمانية. (DPA)

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