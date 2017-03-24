مسؤول نظامي يكشف عن تكلفة ” إعادة تأهيل المحطة الحرارية في حلب “

قال مدير محطة توليد كهرباء حلب “محمد مازن سماقية”، إن إعادة تأهيل المحطة الحرارية يحتاج إلى عمل طويل وتكاليف مالية كبيرة تقدّر بنحو 500 مليون دولار، وذلك وفقاً للظروف المتاحة مع خبرات فنية وكادر إداري يتمتع بمهنية إدارية عالية جداً.

وأشار سماقية بحسب ما نقل عنه إعلام النظام أن ما تمّ تداوله عبر وسائل الإعلام عن تكاليف معدات هو كلام غير دقيق ولا مصدر له.

وأشار إلى أن موضوع إعادة التأهيل يحتاج بداية إلى جهود كبيرة من الجميع وأهمها ترحيل الأنقاض من داخلها وإعادة بناء ما تم تدميره وتعويض ما تم تخريبه وسرقته من أكبال ومعدات أساسية وتأهيل البنية التحتية قبل التفكير بإحضار المعدات والآلات المطلوبة، لافتاً إلى أنه حالياً يتم العمل عليها بخبرات متواضعة، وذلك بمساعدة عدد من العمال والمهندسين من بقوا في المحطة، إضافة إلى الاستعانة ببعض المهندسين من محطات حرارية أخرى وكان لهم تجاوب كبير معنا.

وعن أعداد العاملين كشف سماقية عن أعداد المتسربين من محطة توليد كهرباء حلب، حيث وصل عددهم إلى 660 عاملاً، ومن بقي لا يتجاوز 200 شخص، لافتاً إلى أن أغلب من تركوا العمل وسافروا أو هم في مناطق أخرى، من مديري دوائر ورؤساء أقسام والمهندسين أهل الخبرة، مشيراً إلى العدد الإجمالي لأعداد العاملين في المحطة البالغ 860 موظفاً.

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