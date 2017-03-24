مليون إسباني غادروا بلادهم منذ العام 2009

أفادت أرقام رسمية أن عدد الأسبان الذين يقيمون في الخارج قد ازداد حوالي المليون منذ 2009 حينما كانت البلاد في خضم أزمة اقتصادية، مؤكدة أن 100 ألف غادروها العام الماضي.

وذكر المعهد الوطني للإحصاءات أن 2.4 مليون أسباني كانوا حتى الأول من يناير 2017، يقيمون في الخارج، وخصوصا في أوروبا (822.264 الف شخص)، وفي اميركا الشمالية والجنوبية (1.5 مليون).

وهذا يمثل نحو مليون أضافي على أعداد الأسبان في الأول من يناير 2009، عندما كان 1.47 مليون منهم يعيشون خارج البلاد.

وأثناء الأزمة الاقتصادية من 2008 إلى 2013، بلغت نسبة البطالة أرقاما خيالية (حتى 27%) وغادر مئات ألف إسبانيا.

ورغم النمو الاقتصادي القوي الذي بلغ 3.2% من أجمالي الناتج المحلي في 2016، استمرت رغبة الأسبان في الهجرة، لكن وتيرتها تباطأت. وارتفع عدد المقيمين في الخارج بنسبة 6.6% في 2013، و6.1% في 2014، و5.6% في 2015 و4.4% العام الماضي.

والبلدان التي يقيم فيها أكبر عدد من الأسبان حتى الأول من يناير 2017، هي الأرجنتين (448،050 ألفا) وفرنسا (243.582 ألفا) وفنزويلا (180.497 ألفا).

لكن عدد الأسبان تراجع في 2016 بالمقارنة مع السنة السابقة في فنزويلا الغارقة في أزمة سياسية واقتصادية عميقة. وكان عدد سكان إسبانيا في الأول من يوليو 2016 بلغ بالإجمال 46.46 مليونا، حسب المعهد الوطني للإحصاء. (AFP)

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