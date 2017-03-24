ميركل : لن تخرج دول أخرى من الاتحاد الأوروبي بعد بريطانيا

قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لصحيفة ألمانية، إنها لا تخشى خروج دول أخرى من الاتحاد الأوروبي، فيما يستعد زعماء الاتحاد للاحتفال بمرور 60 عاماً على انشاء التكتل قبل أيام من بدء بريطانيا إجراءات الخروج.

وستطلق رئيسة وزراء بريطانيا الأربعاء القادم، عملية الانفصال عن الاتحاد وبدء العد التنازلي لمغادرة بريطانيا الفعلية والتي تستغرق عامين.

وعندما سئلت ميركل عما إذا كانت تخشى من خروج دول أخرى قالت ميركل لصحيفة باسايور نيو برس “لا. الدول الأعضاء لديها بالطبع أفكار مختلفة عن كيفية تشكيل المستقبل لكن الطريق إلى الأمام واضح: المزيد من التعاون.”

وأشارت إلى أن مجالات التعاون تشمل الدفاع والسيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والسياسة الاقتصادية والحرب ضد التشدد الإسلامي.

وقالت ميركل إن رسالة ماي الوشيكة للبدء في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تلقي بظلالها على قمة الاتحاد بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس التكتل. (REUTERS)

عكس السير