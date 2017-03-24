هولندا : السجن للاجئ طعن لاجئاً آخر في مركز إيواء بسبب ” تهديدات بالاغتصاب “

حكمت محكمة هولندية بالسجن 6 أشهر على لاجئ قام بطعن لاجئ أخر “هدده بالاغتصاب”.

شبكة “آر تي في أوست” الهولندية، قالت يوم أمس الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المحكمة حكمت على اللاجئ الليبي البالغ من العمر 23 عاماً، بالسجن 6 أشهر، بعد أن قام بطعن لاجئ آخر (لم تذكر جنسيته) في مركز للجوء في مدينة سخالكهار، في تشرين الأول الماضي.

ونقل عن اللاجئ الليبي قوله، إن الضحية كان يضايقه دائماً ويهدده بالاغتصاب.

وأضافت الشبكة أن الليبي كان لجأ إلى هولندا بعد أن “تم قتل والديه من قبل نظام القذافي”، لافتة إلى أنه يعاني من مشاكل نفسية.

عكس السير