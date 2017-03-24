وزارة الدفاع الروسية : قنوات الاتصال بين روسيا و الولايات المتحدة بشأن سلامة الطيران في سوريا تعمل بكفاءة

ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء يوم الجمعة نقلا عن وزارة الدفاع أن قنوات الاتصال بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سلامة الطيران في المجال الجوي السوري تعمل بكفاءة.

وقالت الوزارة إن مسؤولين عقدوا مؤتمرا عبر الفيديو مع نظرائهم الأمريكيين يوم الجمعة وناقشوا إجراءات محتملة لتطوير مذكرة تفاهم بينهما بشأن سلامة الطيران فوق سوريا التي تم التصديق عليها في 2015.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها “تم التأكيد على عدم وقوع أحداث تذكر بسبب إجراءات القوات الجوية الروسية والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا.”

واتفق قادة عسكريون كبار في أمريكا وروسيا في اجتماع عقد في أذربيجان في فبراير شباط على تحسين الاتصالات بينهما للحيلولة دون وقوع “أحداث غير مقصودة” في محاولة واضحة لتجنب أي مواجهة في أجواء سوريا. (REUTERS)

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