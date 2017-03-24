وكيل أعمال ” فيراتي ” يفتح الباب لرحيله عن باريس سان جيرمان

فتح دوناتو دي كامبلي وكيل أعمال لاعب الوسط الإيطالي في صفوف باريس سان جرمان الباب أمام إمكانية ترك الأخير نادي العاصمة الفرنسية في نهاية الموسم الحالي والانتقال “إلى ناد من مستوى عال في أوروبا”.

وجاء كلام دي كامبلي في حديث إلى صحيفة “غازيتا ديللو سبورت” الرياضية الإيطالية وقال “الوضع معقد بعض الشيء على الرغم من العقد الذي يربط اللاعب بالنادي حتى عام 2021”.

وأضاف “يريد فيراتي الفوز بالألقاب وباريس سان جرمان في وضعه الحالي غير قادر على ذلك”، وتابع “هو يلعب مع باريس سان جرمان منذ خمس سنوات وبدأ يسأل نفسه إذا ما كان من الأفضل الحصول على مبالغ مالية كبيرة وعدم الفوز بأي شيء أو البدء بإحراز الألقاب”، وعن إمكانية انتقال موكله إلى أحد الأندية الإيطالية أجاب مدير الأعمال “هناك بعض الأندية الإيطالية المهتمة بالحصول على خدماته، لكني أشك بأن تكون إيطاليا وجهته النهائية”، وختم “الأمر لا يتعلق بالأمور المادية، فأي ناد سيحصل على خدمات فيراتي سيدفع له أجراً جيداً، ما هو أكيد أنه إذا ترك سان جرمان فأنه سينتقل إلى أحد أندية النخبة”. (AFP)

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