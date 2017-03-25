ألمانيا : الأغنياء يزدادون ثراء و الفقراء يزدادون فقراً

كشفت مسودة تقرير حكومي ألماني أنَّ الأغنياء في البلاد يزدادون ثراءً بينما يزداد الفقراء فقرًا.

وخلص التقرير إلى أنَّه في الفترة بين 1995 و2015 انخفض الأجر الإجمالي الفعلي لساعة العمل للفئة الأقل أجرًا والبالغة نسبتها 40% من القوة العاملة ما بين 4 و7%.

وأشار إلى أنَّ الأجر الفعلي للساعة للفئة الأعلى أجرًا والتي تشكل 60% من القوة العاملة ارتفع بما يتراوح بين 1 و10% خلال الفترة ذاتها.

وما زال التقرير الذي أعدته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحاجة إلى موافقة وزارات أخرى قبل نشره رسميًّا.

وشمل التقرير اللاجئين الذي وصل 890 ألفًا منهم إلى ألمانيا في 2015، وقالت الوزارة إنَّها تعتقد أنَّهم أسهموا في ارتفاع معدلات الفقر.

وأضافت أنَّها غير قادرة على تحديد حجم الأثر الذي ألحقه اللاجئون بمستويات الفقر حيث ما زالت البيانات الخاصة بالوافدين الجدد نادرة، لكنها أشارت إلى أنَّ تدفق اللاجئين أدَّى إلى زيادة عدد الأشخاص الساعين للحصول على تدريب مهني وهو أمر جيد لاقتصاد يعاني من نقص في العمالة في معظم القطاعات إن لم يكن كلها.

واستند التقرير إلى دراسة أجراها معهد كولونيا للأبحاث الاقتصادية في 2015، وخلصت إلى أنَّه إذا شكَّل اللاجئون الذين دخلوا البلاد في ذلك العام نحو 1% من تعداد سكان ألمانيا البالغ 82 مليون نسمة، وإذا كان جميعهم يكسبون ما يقل عن حد خط الفقر فقد تبلغ نسبة إسهامهم في معدل الفقر الإجمالي 0.7%. (REUTERS)

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