ألمانيا : الشرطة توقف عملية ترحيل تونسي متهم بالإرهاب قبل إقلاع الطائرة بدقائق

قامت الشرطة الألمانية بإعادة رجل تونسي من على متن الطائرة التي كانت تستعد للإقلاع من مطار فرانكفورت متوجهة إلى تونس، لتمنع بذلك ترحيله من ألمانيا في اللحظة الأخيرة.

وكان التونسي هيكل س. قد قدم بواسطة محاميه الخاص طلبا عاجلاً إلى السلطات الألمانية في ولاية هيسن، تطالب بوقف إجراءات الترحيل بحقه، حيث برر طلبه بأن عقوبة الإعدام تنتظره في تونس ومبررا ذلك بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان هناك.

وبحسب القانون الألماني فإن السلطات أوقفت إجراءات الترحيل الصادرة بحقه مؤقتا لحين البت في طلب للجوء من قبل الجهات الخاصة.

كما أنه وطبقا للمعلومات الأمنية فإن هيكل س. مشتبه في تورطه في المشاركة في الهجوم على المتحف باردو في تونس في مارس 2015، والذي قتل خلاله 21 سائحا، وتبناه تنظيم “داعش” لاحقا.

وأصدرت السلطات التونسية بحق هيكل مذكرة اعتقال بتهمة الانتماء إلى خلية إرهابية .

يذكر أن الرجل التونسي قدم إلى ألمانيا عام 2003 بتأشيرة طالب، وحصل بعدها على الإقامة الدائمة في ألمانيا بعد أن تزوج بألمانية، إلا أنه غادر ألمانيا إلى تونس قبل أن يعود إليها مجددا عام 2015.(Deutsche Welle)

عكس السير