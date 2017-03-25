ألمانيا : ترحيل دفعة جديدة من اللاجئين الأفغان

تعتزم ألمانيا ترحيل المزيد من اللاجئين الأفغان إلى بلادهم نهاية مارس (آذار) الجاري.

وأكد مسؤولان بارزان بوزارة شؤون اللاجئين الأفغانية الجمعة، أن الطائرة التي سيكون على متنها اللاجئون المرحلون ستقلع من أحد المطارات الألمانية يوم الإثنين المقبل لتصل صباح اليوم التالي إلى العاصمة الأفغانية كابول.

ولم يرد للسلطات الأفغانية معلومات حتى الآن عن مكان إقلاع الرحلة بالتحديد أو عدد اللاجئين على متنها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ستكون رابع عملية ترحيل جماعي للاجئين أفغان تقوم بها السلطات الألمانية منذ ديسمبر (كانون أول) الماضي.

وحتى الآن تم ترحيل 77 أفغانياً، أغلبهم من الذكور الشباب، من ألمانيا إلى أفغانستان.

ويذكر أن السلطات الألمانية تضع حداً أقصى لترحيل اللاجئين الأفغان، على نحو لا يتجاوز 50 لاجئاً على متن الرحلة الواحدة حتى أبريل (نيسان) المقبل.

ويعيش في ألمانيا حالياً نحو 11900 أفغاني ملزمين بمغادرة البلاد، من بينهم نحو 10300 أفغاني معلق قرار ترحيلهم بصفة مؤقتة.

ويعتبر ترحيل اللاجئين الأفغان من الموضوعات المثيرة للجدل في ألمانيا، بسبب تصاعد النزاع في أفغانستان مع حركة طالبان ووقوع اشتباكات وهجمات في أنحاء متفرقة من البلاد. (DPA)

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