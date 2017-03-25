ألمانيا : رجل ألماني يعتنق الإسلام و يعترف للشرطة ” بدافع تأنيب الضمير ” بارتكابه جرائم سرقة قبل سنوات

قالت صحيفة بيلد الألمانية، إن رجلاً ألمانياً اعتنق الإسلام مؤخراً، اعترف بارتكابه سرقات قبل بضعة سنوات في مدينة بون غربي ألمانيا، بدافع تأنيب الضمير.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن “ايغور” (اسم مستعار) قرر إخبار الشرطة لأن ضميره عذبه جراء ما فعله قبل بضعة سنوات.

واعترف “ايغور” أنه استخدم بندقية وسكيناً عندما هاجم متجرين للمواد الغذائية وسرق خمسة آلاف يورو.

وقال “ايغون” في قاعة المحكمة: “لقد تركت حياتي السيئة خلف ظهري وأنا أفضل الآن قراءة القرآن بعدما كنت أذهب للملاهي الليلية وأتعاطى المخدرات والكحول”.

وعبر القاضي عن رأيه بالقول: “هذه قضية غريبة”، وحكمت المحكمة على الرجل بالسجن عامين (مع وقف التنفيذ)، والقيام بـ 200 ساعة من الخدمات الاجتماعية.

عكس السير