أنباء تؤكد مغادرة دي ميستورا لمنصبه منتصف الشهر المقبل .. من هم المرشحون لخلافته ؟

قالت قناة العربية إن المبعوث الدولي لسوريا “ستافان دي ميستورا” سيغادر منصبه منتصف الشهر المقبل.

وأوردت القناة هذه المعلومات عن مصادر أممية لم تسمها.

وأوردت العربية في تغريدات لها عبر صفحتها بموقع تويتر، اطلع عليها عكس السير، بأن المرشحين لخلافة دي ميستورا هما البوسني حارث حارث سيلايديتش والهولندية سيغريد كاغ.

وسيلايديتش، هو سياسي وأكاديمي بوسني يجيد اللغة العربية، وحاصل على دكتوراه فخرية من مدرسة جنيف للدراسات الدبلوماسية والعلاقات الدولية، ويبلغ من العمر 71 عاماً.

واشتهر سيلايديتش بكلمته الشهيرة التي ألقاها في منتدى ستوكهولم الدولي (2000) حول المحرقة اليهودية، حيث قال: “إذا قتلت شخصاً واحداً، فإنك تحاكم، إذا قتلت عشرة أشخاص، فقد أصبحت من المشاهير، وإذا قتلت من ربع مليون إنسان، فستتلقى دعوة لحضور مؤتمر السلام”.

جاء ذلك في تعليقه على صمت العالم إزاء التطهير العرقي الذي تعرض له البوسنيون على يد الصرب.

أما الهولندية سيغرد كاغ، فهي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، ورئيسة البعثة الدولية المكلفة بتدمير الترسانة الكيميائية لنظام بشار الأسد.

وكاغ (56 عاماً) متزوجة من المسؤول السابق في منظمة التحرير الفلسطينية أنيس القاق ولديها منه أربعة أولاد.

وتتكلم كاغ العربية بطلاقة، إلى جانب لغتها الأم والإنكليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية.

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