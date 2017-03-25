أوروبا غير قادرة على استضافة مونديال الـ 48 منتخباً !

قال السلوفيني ألكسندر سيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إن معظم دول القارة لن تتمكن من استضافة منافسات المونديال فور تطبيق قرار زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا.

جاءت تصريحات سيفيرين اليوم الثلاثاء، خلال زيارة قام بها إلى مقر الاتحاد التشيكي للعبة لكرة القدم.

وفي التصريحات التي نشرها موقع اليويفا على الإنترنت، أضاف “من وجهة نظري أرى أن دولتين أو ثلاث فقط في قارة أوروبا يمكنها استضافة المونديال”.

وأشار رئيس اليويفا أنه لن تستطيع أي دولة إفريقية استضافة ذلك الحدث بشكله الجديد، لأن “مشاركة 48 منتخبًا في المونديال عدد كبير ومبالغ فيه”.

وأكد سيفيرين أنه لن يسمح بزيادة عدد المنتخبات المشاركة بمنافسات بطولة أمم أوروبا في المستقبل عن 24 منتخبًا فهو “العدد هو الأمثل”.

وقررت الجمعية العمومية للفيفا يناير/كانون ثان الماضي زيادة عدد المنتخبات إلى 48 على أن يتم تطبيق هذا الأمر بشكل فعلي بداية من مونديال 2026 الذي لم يتحدد بعد الدولة المستضيفة له.

وبذلك، سيستمر مشاركة 32 منتخبًا في نسختي كأس العالم المقبلتين في روسيا 2018، وقطر 2022. (ANADOLU)

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