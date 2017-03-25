أوزيل يبقي على الغموض بشأن مستقبله مع أرسنال

ذكر لاعب خط الوسط الألماني مسعود أوزيل إنه من الخطأ الحديث الآن بشأن مستقبله مع فريق أرسنال الإنكليزي، وذلك في ظل تعليق المفاوضات بشأن تجديد عقده مع النادي لحين انتهاء الموسم الجاري.

وصرّح أوزيل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنّ تركيزه في الوقت الحالي ينصبّ على المنافسات في الفترة المتبقية من الموسم، بدءاً من مباراة المنتخب الألماني أمام أذربيجان الأحد المقبل في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال أوزيل: “الحقيقة أنني ما زلت مرتبطاً بعقد في لندن (مع أرسنال).. ومن الخطأ الحديث بهذا الشأن الآن. بعد الموسم سنتحدث. أنا سعيد للغاية في لندن ضمن صفوف أرسنال”. (DPA)

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