إيدين هازارد يوجه ضربة قوية لريال مدريد

وجه النجم البلجيكي إيدين هازارد صانع ألعاب فريق #تشيلسي الإنكليزي، ضربة قوية لنادي #ريال_مدريد الإسباني، بعدما أكد سعادته الكبيرة مع النادي اللندني.

وذكرت صحيفة “ديلي تيليغراف” البريطانية أن اللاعب البلجيكي حسم موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث أكدت أن اللاعب لا يرغب في الرحيل عن البلوز.

وبحسب الصحيفة فإن النجم البلجيكي تحدث مع المقربين منه بشأن موقفه مع النادي اللندني حيث أكد لهم سعادته الكبيرة بأجواء المعيشة في العاصمة الإنكليزية لندن، ورغبته في الاستمرار مع متصدر الدوري الإنكليزي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة تشيلسي أيضا متفائلة باستمرار النجم البلجيكي، وتنتظر منه توجيه رسالة صريحة ومباشرة لزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، برفض الانتقال إلى صفوف النادي الملكي مع بداية الموسم الجديد.

ونقلت صحيفة إيلاف ، تصريحات المهاجم الإسباني دييغو كوستا زميل هازارد في تشيلسي، والتي أبدى فيها تخوفه الشديد من إغراءات النادي الملكي لزميليه، وحارس المرمى تيبو كورتوا.

وأكد كوستا في تصريحاته أن ريال مدريد وبرشلونة، يملكان من الإمكانيات التي تغري أي لاعب في العالم للعب في صفوفهما.

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