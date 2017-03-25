الأمير جورج سيدخل المدرسة للمرة الأولى العام المقبل

أعلن قصر “كينسنغتون” أمس (الجمعة) أن الأمير جورج، وهو في الترتيب الثالث لتولي العرش البريطاني، سيدخل المدرسة للمرة الأولى في أيلول (سبتمبر) المقبل في جنوب غربي لندن.

وسيلتحق جورج البالغ من العمر ثلاث سنوات، وهو الابن الأكبر للأمير ويليام وزوجته كيت، بمدرسة “توماس باتيرسي” الخاصة.

ويعتبر اختيار تلك المدرسة مخالفاً لما اعتادت عليه الأسرة الملكية مؤخراً، بإرسال الأمراء الصغار إلى مدرسة “ويذربي” في منطقة نوتينغ هيل الراقية، وهي المدرسة التي التحق بها ويليام وشقيقه الأمير هاري عم جورج.

إلا أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب اتخاذ دوق ودوقة كامبريدج، ويليام وكيت، قراراً بنقل مقر إقامتهما إلى لندن، إضافة إلى تخلي ويليام عن وظيفته كطيار طائرة هليكوبتر مخصصة للإسعاف، للتركيز على تنفيذ مهام رسمية نيابة عن جدته الملكة إليزابيث البالغة من العمر 90 عاماً.

وكانت الأسرة التي تضم جورج وشقيقته شارلوت البالغة من العمر عاماً واحداً، تعيش في قصر “أنمر هول” في الريف في أملاك الملكة في ساندرينغام في نورفولك شرق انكلترا.

وقال قصر “كينسنغتون” في بيان: “صاحبا السمو الملكي مسروران لأنهما وجدا مدرسة يثقان في أن جورج سيحظى فيها ببداية سعيدة وناجحة لتعليمه”.

وقال مدير المدرسة بن توماس في بيان: “تشرفنا وسعدنا باختيار صاحبا السمو الملكي، دوق ودوقة كامبريدج، لمدرسة توماس باتيرسي للأمير جورج”.

وأضاف “نتطلع بشغف كبير للترحيب به هو وكل التلاميذ الجدد لمدرستنا في سبتمبر”. (REUTERS)

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