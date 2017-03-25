الإنسان الآلي سيستولي على ثلث الوظائف في بريطانيا مستقبلاً

كشفت دراسة بريطانية نشرت نتائجها أمس (الجمعة) أن أجهزة الإنسان الآلي “الروبوت” قد تستأثر بما يصل إلى ثلث الوظائف في المملكة المتحدة، بحلول مطلع العقد الرابع من القرن الـ21.

وأوضحت الدراسة أن الظاهرة ستؤثر على 10 ملايين بريطاني، مشيرة إلى أن فائض العمالة بين النساء سيكون أقل.

وأظهرت الدراسة التي أعدتها شركة “برايس ووتر هاوس كوبرس” أن 30 في المئة من الوظائف في المملكة المتحدة ستتحول إلى النظام الآلي، مقارنة بنسبة 38 في المئة من الوظائف في الولايات المتحدة و25 في المئة في ألمانيا و21 في المئة في اليابان.

وقال الباحثون إن الظاهرة لن تؤدي بالضرورة إلى نقص فرص العمل لكن ستتغير طبائعها.

وكان الاختلاف بين الرجال والنساء واضحاً، وقالت الشركة إن 35 في المئة من وظائف الرجال ستكون عرضة للخطر، مقارنة بنسبة 26 في المئة من الوظائف المخصصة للنساء، وذلك بسبب عددها المرتفع في قطاعات تستلزم مهارات اجتماعية نسائية كالتعليم والصحة. (REUTERS)

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