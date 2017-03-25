الجيش الحر يدمر دبابة ” T 90 ” بصاروخ تاو و يكذب خبراً لقناة ” روسيا اليوم ” ( فيديو )

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الاعلام الروسي والمجوسي والنصيري . معروف بكذبه المفضوح. والسبب انه لا يحترم عقل الانسان . يريد تاكيد وجهة نظره باي شكل المهم ان لا يعترف بالحقيقة. . لان الحقيقة بالنسبة له. هزيمة . الشعوب ليست غبية … مضى زمن الستار الحديدي الذي كان مفروضا على الناس .. والبديل له هو الكذب الدايم. … الدولة الوحيدة الباقية في العالم الذي شعبها لا يعلم اي شيء يحصل في العالم والستار الحديدي مطبق عليه بقوة .. هي كوريا الشمالية حيث افهموا قادتها شعبهم بان العدو متربص بهم … فبمجرد مد راْسه يقطعونه له …