الدولار يستقر بعد سحب مشروع قانون الرعاية الصحية في أمريكا

ارتفع الدولار من أدنى مستوى في أربعة أشهر أمام العملة اليابانية يوم الجمعة واتجه إلى إنهاء موجة خسائر استمرت على مدار ثمانية أيام أمام الملاذ الآمن الين بعدما سحب الجمهوريون مشروع قانون تقدموا به لإصلاح نظام الرعاية الصحية.

وانخفض الدولار نحو 1.3 بالمئة أمام الين هذا الأسبوع لكنه ارتفع يوم الجمعة 0.31 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 111.27 ين.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات 0.02 بالمئة إلى 99.739 بعدما هبط إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 99.527 في وقت سابق من الجلسة.

وزاد اليورو 0.19 بالمئة إلى 1.0800 دولار مقتربا من أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.0825 دولار الذي لامسه يوم الأربعاء بفعل التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي يتجه إلى تشديد السياسة النقدية مع تسارع وتيرة النمو والتضخم في منطقة اليورو.

وهبط الاسترليني أمام الدولار واليورو من المستويات الأعلى في شهر التي بلغها في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لشروع بريطانيا في العملية الرسمية لمغادرة الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم. (REUTERS)

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