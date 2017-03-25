الدولي الألماني السابق ” كيفين كوراني ” يعلن اعتزاله

أعلن المهاجم الدولي الألماني السابق كيفن كوراني يوم الجمعة اعتزاله لعب كرة القدم نهائياً عن 35 عاماً.

وأوضح كوراني الذي لم يدافع عن ألوان أي نادٍ منذ الصيف الماضي، على موقعه أنه “سيضع حداً لمسيرته الكروية”، مضيفاً أنه “قرار صعب اتخذته بعد تفكير لبضعة اشهر”.

وخاض كوراني 52 مباراة دولية سجل خلالها 19 هدفاً للمانشافت.

وبقي كوراني الذي سجل 111 هدفاً في 275 مباراة في البوندسليغا، بدون اي ناد منذ تركه هوفنهايم نهاية الموسم الماضي.

ومنذ ذلك الحين، أوضح كوراني أنه تلقى “بعض العروض” دون أن يتم التوصل إلى أي اتفاق، مؤكداً أنه لم يرد على بعض “العروض المالية المغرية التي تلقاها من روسيا والبرازيل وقطر والصين”.

وأوضح كوراني الأب لطفلين أنه لم يكن يرغب في الابتعاد عن عائلته التي تقيم في شتوتغارت (جنوب غرب).

وبدأ كوراني الذي يملك 3 جنسيات هي الألمانية والبرازيلية والبنمية، مشواره الكروي في فئة الشباب في البلدين الأخيرين قبل الانتقال إلى اللعب والتألق مع شتوتغارت (1997-2005). ولعب بعد ذلك مع شالكه (2005-2010) ثم دينامو موسكو الروسي (2010-2015) قبل الانتقال إلى صفوف هوفنهايم.

وتوقفت المسيرة الدولية لكوراني وصيف بطل أوروبا مع المانشافت عام 2008، في 11 تشرين الأول/أكتوبر من العام ذاته عندما لم يتم اختياره لمباراة في تصفيات مونديال 2010 ضد روسيا، حيث ترك دكة البدلاء بعد نهاية الشوط الأول ولم يكن ضمن المجموعة في الحافلة التي كانت تقل اللاعبين بعد نهاية المباراة.

ورغم اعتذاره، لم يتم استدعاؤه أبداً إلى التشكيلة من طرف مدرب المنتخب يواكيم لوف.

وعلق كوراني على ذلك في تصريح لوكالة “سيد” الألمانية قائلاً: “كان موقفاً صعباً في ذلك الوقت بالنسبة لي. ارتكبت خطأً. وندمت عليه”.

كما سبق لكوراني أن عاش في السابق مشاكل مع الجهاز الفني للمنتخب الألماني عندما قرر مدربه وقتها يورغن كلينسمان عدم استدعائه لنهائيات كأس العالم 2006 في ألمانيا. (AFP)

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