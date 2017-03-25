السباحة مثل ” حورية البحر ” حلم أصبح حقيقة في الولايات المتحدة و كندا

السباحة مثل “حورية البحر”.. حلم أصبح حقيقة في مدارس متخصصة بهذا المجال، في الولايات المتحدة، وكندا.

وافتتحت مدرسة “أكوا ميرمايد” ( AquaMermaid) العديد من الفروع في الولايات المتحدة، وكندا، وسط اهتمام متزايد لا سيما من الفتيات اللائي يرغبن في التحول إلى “حورية بحر”.

ويحظى فرع المدرسة في شيكاغو، باقبال كبير مع مرور الوقت، حيث ترتدي المتدربات مايوهات من السيلكون، على شكل ذيل سمكة.

ويترواح سعر المايوهات ( ملابس سباحة) المصممة بشكل خاص، بين 100 و5000 دولار.

وإضافة إلى الفتيات، تلقى دورات السباحة مثل “حوريات البحر”، اقبالا من الأطفال والرجال الذي يرغبون في ممارسة الرياضة وسط أجواء مختلفة.

وقالت نورا كايتيس، مؤسسة المدرسة في شيكاغو، للأناضول، إن لديهم ثمانية فروع في الولايات المتحدة وكندا.

وأردفت :”دربنا أكثر من 300 حورية بحر في شيكاغو منذ انطلاقنا في تموز/يوليو 2016”.

وكشفت أن عدد “حوريات البحر” في عموم الولايات المتحدة بلغ 4 آلاف حورية.

بدوره قال المتدرب جوزيف لوبز، الذي يشارك في الدورة مع صديقته، إنها ” تجربة مختلفة، ورياضة صعبة في الواقع، فعليك السباحة وقدماك ملتصقتين”.

ورغم صعوبة السباحة بهذه الطريقة، إلا أن لوبز أكد أنها ممتعة للغاية.

من جانبها ذكرت بلانكا روجاس التي تعمل مضيفة في إحدى شركات الطيران، أنها قررت المشاركة في الدورة، بعد رؤيتها إعلانا حول الموضوع على الانترنت.

وأردفت:” أنا وصديقاتي أحببنا هذه الرياضة جدا، إنها رائعة ومسلية”.

وتجد اللاعبات اللواتي يحترفن السباحة مثل حوريات البحر، فرص عمل بأجور مرتفعة، في قطاع السينما، والفنادق الفاخرة، والاستعراضات والحفلات الخاصة. (ANADOLU)

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