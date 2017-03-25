الشرطة تحقق بالحادثة على أنها بدافع ” كراهية الأجانب ” .. ألمانيا : مجهول يعتدي بالضرب على لاجئ سوري و يحاول خنقه !

تعرض لاجئ سوري لمحاولة خنق من قبل مهاجم مجهول في مدينة ماغديبورغ وسط شرق ألمانيا.

وقالت الشرطة يوم أول أمس الخميس، إن الجاني ضرب السوري (16 عاماً)، مساء الأربعاء، ثم دفعه على الأرض وحاول خنقه.

وأضافت صحيفة فرانكفورتر روندشاو الألمانية نقلاً عن الشرطة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن المجهول قام بعد ذلك بالدعس على السوري وإهانته، ثم لاذ بالفرار.

وختمت الصحيفة بالقول إن السوري تعرض لجروح وكدمات ونقل إلى المشفى.

وتحقق الشرطة بالحادثة، مع الأحذ بعين الاعتبار احتمال كونها بدافع “كراهية الأجانب”.

عكس السير