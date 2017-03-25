العراق يتسلم 4 طائرات أمريكية من طراز ” F16 “

تسلمت وزارة الدفاع العراقية، ايوم الجمعة، أربع طائرات حربية أمريكية جديدة من طراز (F16)، ضمن عقد أبرم بين البلدين عام 2011.

وقال الملازم أول في الجيش العراقي، طالب يامن السامرائي، للأناضول إن “أربع طائرات أمريكية من طراز (F16) وصلت، إلى قاعدة بلد (أكبر قاعدة جوية في العراق وتقع في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد)”.

وأشار السامرائي إلى أن قائد القوة الجوية العراقية الفريق الركن أنور حمة أمين، كان حاضرا حين وصول الطائرات التي ستشارك بالحرب الدائرة في البلاد ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.

ومع وصول هذه الدفعة بات سلاح الجو العراقي يمتلك 18 مقاتلة من طراز (F16) من مجموع 36 طائرة تعاقدت بغداد على شرائها من الولايات المتحدة عام 2011، بقيمة 4.5 مليارات دولار.

وتسلم العراق في 16 مارس/آذار الجاري، 6 طائرات مقاتلة من طراز “T50iq” الكورية الجنوبية، وهي الدفعة الأولى من مجموع 24، اتفقت بغداد على شرائها من سيؤول عام 2013.

ويحتاج الجيش العراقي إلى المقاتلات الجوية لاستكمال حملته العسكرية الرامية لطرد تنظيم “داعش” من أراضي البلاد بعد أن اجتياح التنظيم ثلث مساحة البلاد صيف العام 2014. (ANADOLU)

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