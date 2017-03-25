العريضي : لا أرى ضرورة لاستبدال دي ميستورا

اعتبر يحيى العريضي، مستشار الهيئة العليا للتفاوض أن الأزمة السورية لا يلعب المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، دورا فاعلا في تسويتها.

وقال العريضي لوكالة سبوتنيك الروسية: “لقد تعاملنا مع دي ميستورا كوسيط وميسر للمفاوضات التي لم تجر حتى الآن وجها لوجه بشكل فعلي، ومن هنا ينتقص من قيمتها بشار الجعفري، بتسميتها بالمحادثات، وهي غير المفاوضات، وهي صيغة غير رسمية لشيء جار وهذا دليل على عدم جديتهم بالانخراط بهذه المسألة”.

وتحديدا حول تأثير عدم التجديد للسيد دي ميستورا، قال العريضي: “أعتقد أن المسألة السورية أصبحت شأنا دوليا لم تعد الإرادة السورية، من جهة المعارضة أو السلطة، جهات فاعلة فيها. صارت هناك أجندات دولية كثيرة فاعلة في الأزمة، عندما تتوافق هذه الأجندات يمكن أن يحصل حل”.

وأضاف: “أنا شخصيا لا أرى ضرورة لاستبداله(دي ميتسورا)، لكن ربما الإرادة الدولية هي بهذا الشكل”.

وأكد العريضي أن المعارضة السورية ستقدم لدي ميستورا ورقة حول رؤيتها المتكاملة لعملية الانتقال السياسي، مبنية على الأجوبة على أسئلة دي ميستورا الـ 27.

وأكد العريضي أن الأمر “المفتاحي والممهد لكل القضايا هو الانتقال السياسي، والجسد السياسي هذا هو الذي يتولى محاربة الإرهاب”.

وعبر المستشار عن اعتقاده بأن دي ميستورا، أثناء لقائه المرتقب مع أعضاء الجامعة العربية، سيحثهم على دعم مفاوضات جنيف وعملية البحث عن حل الأزمة السورية.

وأفاد المبعوث الدولي، الجمعة، بأنه سيتوجه إلى العاصمة الأردنية عمان، 27-28 مارس، للقاء وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة العربية. (RT)

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