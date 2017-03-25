باكستان تسمح لجنرال متقاعد بقيادة تحالف عسكري تقوده السعودية

وافقت الحكومة الباكستانية على منح شهادة عدم الاعتراض للرئيس السابق للأركان العامة للجيش الجنرال رحيل شريف لقيادة تحالف يضم 39 دولة من الدول الإسلامية بقيادة السعودية.

جاء هذا الاعلان من قبل وزير الدفاع خواجة عاصف فى برنامج “جيرجا” الذي سوف تبثه قناة “جيو نيوز″ الأحد الساعة العاشرة مساء.

وقال الوزير إن الوثائق الرسمية فى هذا الصدد لم تتم ولكن الحكومة وافقت من حيث المبدأ، مضيفا أن الحكومة تلقت طلبا خطيا بشأن ذلك من الحكومة السعودية.

وتابع عاصف أنه زار السعودية لأداء العمرة في وقت سابق من هذا العام، والتقى أيضا بمسؤولين من الحكومة السعودية.

وقال إن المجلس الاستشارى لوزراء دفاع الدول الاعضاء في التحالف سوف يحضر فى آيار/ مايو اجتماعا.

وأشار إلى أنه لم يتم بعد تشكيل هيكل التحالف حتى الآن، مضيفا “عندما يشارك الجنرال المتقاعد رحيل شريف إلى الاجتماع ، فإنه سوف يحدد هيكلا”.

وكانت السعودية قد أعلنت في شهر كانون أول/ ديسمبر عام 2015 عن تشكيل تحالف إسلامي مكون من 35 دولة يهدف إلى مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. (DPA)

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