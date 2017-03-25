بالفيديو .. أول ساعة ذكية في العالم بنظام تنبيه ذكاء اصطناعي

طورت شركة أمريكية ما أسمته بأول ساعة ذكية مزودة بمركز تنبيهات يعتمد على #الذكاء_الاصطناعي ومتوافقة مع نظامي التشغيل الرئيسيين “#أندرويد” و”آي أو إس” معاً في آن.

وتتميز الساعة التي أطلق عليها اسم “داغادام” باحتوائها على مركز تنبيهات ذكي يسمى “داغادام هب” يُحلل ويتعلم الطريق التي يتفاعل بها المستخدم مع التنبيهات والإشعارات والاخطارات القادمة من التطبيقات، ليقوم بترتيبها وتصنيفها حسب تفضيلات المستخدم وعاداته اليومية.

وتأتي الساعة بشاشة لمسية دائرية “أموليد” متعددة الألوان مقاس 1.4 بوصة، سريعة الاستجابة سهلة التصفح والنقر عليها وتكبير وتصغير الصور، والتحكم في درجة الوضوح والصوت، وتضم الساعة ميزة تسمى “Buddy” تسمح بتبادل جهات الاتصال ومعلومات وتحديثات الشبكات الاجتماعية مع الأصدقاء الذي يرتدون الساعة بمجرد لمسها، وذلك في غضون 5 ثوان فقط.

كما تحافظ الساعة على رشاقة صاحبها من خلال احتوائها على ميزة “داغادام فت”، الذي يسجل ويحلل الأطعمة التي يتناولها المستخدم يومياً، مع تقديم نصائح وإرشادات وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ومن خلال إملاء الساعة بتفاصيل كل وجبة يتناولها المستخدم، تمنحه تقريراً بعدد السعرات الحرارية الواجب استهلاكها وفقدها حسب الوزن والطول والعمر والجنس واستهلاك السعرات الحرارية المفقودة خلال الرياضة.

ومن المواصفات الأخرى للساعة مقاومتها للماء بفضل دعمها لمعيار “آي بي 67” حتى عمق 3.3 قدم، كما تتميز بخاصية الشحن السريع، وتتضمن بطارية ذات عمر مديد يدوم حتى 3 أيام بشحنة كهربائية واحدة. ومن المتوقع شحن الساعة عقب الانتهاء من مرحلة التمويل عبر موقع كيك ستارتر بحلول شهر يوليو (تموز) المقبل بسعر 329 دولاراً أمريكياً.

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