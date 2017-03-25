بالفيديو .. ” شبح ” يهاجم و يسحل شاباً داخل مكتبة

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مُرعب، يظهر فيه #شبح وهو يهاجم شاباً ويسحله على الأرض، أثناء محاولته استعارة كتاب من داخل مكتبة في وقت متأخر.

وفي بداية الفيديو، يظهر الشاب وهو يختار كتاباً من على أحد رفوف المكتبة، قبل أن يمشي بضع خطوات وهو يتصفح الكتاب الذي وقع اختياره عليه، وفي هذه اللحظات، ينفتح باب خلفه، ليظهر خيال أسود اللون، يقوم بدفعه، ثم يجره على أرض المكتبة.

ومن غير المعروف ماذا حدث للشاب بعد ذلك بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، إلا أن الكثير من الذين شاهدوا الفيديو شككوا في مصداقيته، واعتبر البعض أنه مجرد تمثيلية الغاية منها جمع أكبر عدد من المشاهدات والإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستشهد المشككون بالفيديو ببعض النقاط، حيث كانت الكاميرا التي صورت المشاهد مركزة على مكان ظهور الشبح، وكأنها أعدت خصيصاً لهذا الغرض، وفي نفس الوقت تساءل البعض لماذا اضطر الشبح إلى فتح الباب، في الوقت الذي تظهر فيه الأشباح في الأفلام والقصص الخيالية وهي تخترق الجدران وأية حواجز في طريقها.

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