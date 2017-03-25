بوفون : قد أنهي مسيرتي بنطح أحدهم مثل زيدان !

أكد #جانلويجي_بوفون، حارس مرمى نادي #يوفنتوس الإيطالي أنه لا يفكر في الاعتزال في الوقت الحالي، وأنّ ذلك لن يكون قبل خوض نهائيات مونديال روسيا 2018، رفقة منتخب بلاده #إيطاليا، مشيراً بنوع من المزاح أنه قد ينهي مسيرته على طريقة زين الدين زيدان.

وقال بوفون في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت ” حول كيف ستكون آخر مباراة في مسيرته الرياضية: “ربما سأنهي مسيرتي بنطح أحدهم على أرضية الملعب، كما فعل زيدان”.

وأضاف قائلاً وفق ما نقلت صحيفة إيلاف : “ولكن قبل أن أفكر في آخر مباراة في مسيرتي وكيف ستكون، علينا أن نصل أولاً إلى مونديال 2018. ربما تكون آخر مباراة لي هناك. مازال لديّ وقت للتفكير في الأمر”.

وكان زيدان قد قرر الاعتزال بعد المشاركة في مونديال ألمانيا عام 2006، وكان يطمح لإنهاء مسيرته بالتتويج بلقب كأس العالم رفقة منتخب فرنسا، ولكنّ النهائية كانت غير منتظرة بتاتاً، بحيث تعرض للطرد في اللحظات الأخيرة من مباراة نهائي المونديال، أمام منتخب إيطاليا، بعدما “نطح” المدافع الإيطالي ماركو ماتيرازي. ثم خسر فريقه اللقاء بركلات الترجيح.

يُشار أنّ بوفون، البالغ من العمر 39 عاماً، قد خاض أمس الجمعة، مباراته رقم ال1000 في كل المسابقات الرسمية مع المنتخب ومع الأندية، وذلك بمناسبة لقاء إيطاليا مع ألبانيا لحساب التصفيات الأوروبية لمونديال 2018.

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