تأجيل إتمام بيع نادي أي سي ميلان

أبلغ مصدر وكالة “رويترز”، أن رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، مالك ميلانو المنافس في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم، وافق على تأجيل إتمام صفقة بيع النادي لستة أسابيع إضافية بعدما تم الاتفاق على دفع المشترين لمبلغ 100 مليون يورو أخرى نقدا وفي صورة ضمانات مالية.

وقال مصدران إن الصفقة، التي تم الاتفاق بشأنها في آب (أغسطس) الماضي، من المقرر أن يتم إتمامها في 14 نيسان (أبريل) المقبل بعدما كان متوقعا أن يتم ذلك في كانون الأول (ديسمبر)، وتأجلت بعدها إلى آذار (مارس).

وأضاف المصدر أن المستثمرين الصينيين الذين التزموا بشراء النادي دفعوا مقابل التأخير 50 مليون يورو نقدا لشركة “فينيفست” التي تعود ملكيتها إلى أسرة برلسكوني. وتابع المصدر أن المستثمرين دفعوا 50 مليون يورو أخرى في صورة ضمانات مالية.

ودفع المستثمرون بالفعل 200 مليون يورو، ومن المقرر أن يسددوا دفعة أخيرة بقيمة 220 مليون يورو. كما التزموا كذلك بضخ 100 مليون يورو أخرى في الفريق. وبموجب الاتفاق، تبلغ قيمة النادي 740 مليون يورو (780 مليون دولار) بينها 220 مليون يورو على شكل ديون. (REUTERS)

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